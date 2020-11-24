Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену

Переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты ведомства с группой Байдена-Харриса.
Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах. В заявлении Пентагона сказано, что с ведомством уже связалось Управление обших служб (GSA), а также представители Байдена.
"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб, мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена – ред.) в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харриса", – говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.
В нем также сказано, что переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты ведомства с группой Байдена-Харриса.
"Министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и нашей приверженности национальной безопасности", - отметили в Пентагоне.
Добавим, ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало победу Байдена на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
- Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.