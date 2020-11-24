Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену

Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену / Reuters

Министерство обороны США сообщило, что получило уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах. В заявлении Пентагона сказано, что с ведомством уже связалось Управление обших служб (GSA), а также представители Байдена.

"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб, мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена – ред.) в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харриса", – говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.

В нем также сказано, что переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты ведомства с группой Байдена-Харриса.

"Министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и нашей приверженности национальной безопасности", - отметили в Пентагоне.

Добавим, ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало победу Байдена на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий.

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