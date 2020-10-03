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Переброска боевиков-исламистов из Сирии в Карабах: Помпео ждет от Эрдогана объяснений

3 октября 2020, 11:24

Шеф американской дипломатии выразил надежду, что Макрон ошибся, и боевиков в Нагорный Карабах не перебрасывали.

Помпео
Помпео ждет от Эрдогана объяснений о боевиках-исламистах / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо, связанных с террористической организацией "Исламское государство".

Об этом сообщает ТАСС.

"Эти сообщения я тоже видел. На самом деле это все, что я могу сказать на данный момент. Надеюсь, это не так. Мы видели, как сирийских боевиков перебрасывали из Сирии в Ливию. Это увеличило нестабильность, создало больше волнений, больше конфликтов, больше боев, меньше мира. Думаю, это сделает то же самое и с конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него. Так что я надеюсь, что эти данные окажутся неверными", – дословно сказал Помпео.

По словам шефа американской дипломатии, нужно о боевиках спросить у президента Турции.

"Вам стоит спросить президента [Турции Тайипа] Эрдогана <...>, но наша точка зрения весьма последовательна. <...> Это давний конфликт <...>. Когда эта напряженность усиливается <...>, [если] третьи стороны доставляют боеприпасы, системы вооружений, <...> вы усложняете ситуацию, вы увеличиваете риск гибели людей и уменьшаете возможность мира. Так что мы призвали <...> всех просто не вмешиваться в это, кроме как посредством призывов к прекращению огня и диалогу как к способу восстановления порядка и мира. <...> Конечно, мы передали это лидерам Азербайджана и Армении, а также туркам", – добавил госсекретарь США.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Французский лидер назвал эти данные "подтвержденным фактом". По словам Макрона, Россия также располагает этой информацией.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • 2 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
  • 30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
  • 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
  • 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
  • Утром в воскресенье, 27 сетября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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