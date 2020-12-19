Переговоры по Донбассу и оружие для Украины: эксперт раскрыл планы Байдена

Байден будет поддерживать Украину и работать по постсоветскому пространству - дипломат / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден хорошо понимает политические процессы на постсоветском пространстве. Он будет назначать людей, которые разбираются в ситуации в регионе. Новая американская администрация окажет политическую, экономическую и военную поддержку Украине.

Об этом заявил американский политолог и дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью российскому информагентству Интерфакс, комментируя изменения политики Вашингтона по странам постсоветского пространства.

По его словам, Байден неоднократно приезжал в Украину, Грузию и Молдову, а также имеет связи со странами Балтии. Политик знает этот регион лучше, чем все предыдущие американские президенты. В Белом доме, Пентагоне и Госдепе США Байден будет назначать людей, которые хорошо разбираются в вопросе политики постсоветских государств. Вашингтон намерен работать в этом направлении более активно, чем администрация Трампа.Читайте такжеКакой будет судьба Украины при Байдене

Как полагает Макфол, военная поддержка Украины продолжится. Однако главная проблема состоит в том, что Вашингтон перестал влиять на политические и экономические реформы в стране, а также на переговорный процесс по Донбассу. Администрация Байдена планирует исправить эту ситуацию.

"Президент Трамп своими предвыборными усилиями лишь спутал политику нашей помощи Украине, и мы все знаем, что в результате ему был объявлен импичмент. В итоге все были разобщены, не подталкивали Украину к тем реформам, которые, на мой взгляд, необходимы, и как результат, на мой взгляд, в Украине произошел опасный откат. Не могу предсказывать, но думаю, что администрация Байдена будет гораздо более вовлечена в экономические и политические реформы (в этой стране)", - подчеркнул Майкл Макфол.

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