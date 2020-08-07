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Путин и Лукашенко обсудили задержание в Беларуси боевиков РФ: детали разговора

7 августа 2020, 14:13

Владимир Путин опасается вмешательства "третьих сил" в белорусско-российские отношения.

Путин, Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили задержание наемников Вагнера / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента РФ.

Подчеркивается, что собеседники обсудили ситуацию с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских боевиков Вагнера.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - рассказали в Кремле.

У Путина добавили, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Читайте также"Путин, введи войска": генерал СБУ назвал цель боевиков Вагнера в БеларусиКак уточнили в пресс-службе Лукашенко, телефонный разговор состоялся сегодня по инициативе российского лидера.

Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

"Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщает БелТА.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика частной военной компании Вагнер. В данный момент они арестованы – наемников обвиняют в попытках организации кампании по дестабилизации политической ситуации в стране накануне выборов.

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Позднее Лукашенко заявил, что готов выдать задержанных российских наемников лишь после того, как Украина докажет их вину.

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