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Переговоры с "ЛДНР" при ООН: США и Британия сделали заявление в адрес России

3 декабря 2020, 08:34

Россия является не посредником, а прямым участником конфликта на востоке Украины, подчеркнули в Вашингтоне, Лондоне и Таллине.

Флаг, США
США опубликовали совместное с Лондоном и Таллином заявление с осуждением инициативы России по переговорам с "ЛДНР" в ООН / Reuters

Приглашение Россией "ДНР" и "ЛНР" на неформальную встречу в "формате Арриа" в Совбезе ООН является попыткой запустить обманчивый месседж о конфликте на Донбассе, где Москва выступает участником, а не посредником. Киев сделал решительные шаги в направлении мира – Вашингтон, Лондон и Таллин поддерживают Минские соглашения и с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету государства.

Об этом говорится в совместном заявлении США, Великобритании и Таллина в ответ на инициативу Москвы по привлечению представителей боевиков к неформальным переговорам при Совбезе ООН, опубликованном официальным представительством американской миссии.

В заявлении речь идет о том, что Россия – не посредник, а участник военного конфликта на востоке Украины, который полностью обеспечивает вооруженные формирования на Донбассе военным персоналом и техникой.

"Она (Россия, - ред.) спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, который привел к смерти около 13 тысяч человек, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения", - отмечают американцы.Читайте такжеСтрелков назвал боевиков Донбасса ширмой для армии РФ

США, Великобритания и Эстония поддерживают Минские соглашения и с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету Украины. Государства приветствуют прогресс Киева в вопросах урегулирования конфликта и призывают Россию продемонстрировать компромиссную позицию.

"Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели. Это мероприятие, призванное, по сути, исказить реалии конфликта на востоке Украины, направленное на отстаивание российских интересов", - подчеркивается в заявлении.

Заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа"

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