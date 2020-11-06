Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США

Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов.
Политолог Екатерина Одарченко спрогнозировала, что после выборов в США будут открыты судебные дела по процессу голосования с требованием пересчета голосов.
В эфире канала Украина 24 она напомнила, что по почте проголосовали более 100 млн американцев, чего никогда в истории не было.
"Поэтому я не исключаю таких судебных дел. Я связываю активность назначения Трампом новой судьи Верховного суда с тем, что судей назначают пожизненно, и сейчас баланс судей немного на стороне республиканцев", — сказала она.
Эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов.
"Из-за голосования по почте он видит риск фальсификаций. В то же время демократы больше говорили о риске фейковых новостей и влияния Российской Федерации в электронном виде. Эти заявления не новы, и если посмотреть на процедуру, то иски происходят постоянно. Пересчеты назначает не центральная, а местная власть. И понятно, что где сильные губернаторы и сенаторы от демократов, они не будут с первого же обращения инициировать пересчет", — добавила Одарченко.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.
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Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.