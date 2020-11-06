УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США

6 ноября 2020, 14:56

Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

Политолог Екатерина Одарченко спрогнозировала, что после выборов в США будут открыты судебные дела по процессу голосования с требованием пересчета голосов.

В эфире канала Украина 24 она напомнила, что по почте проголосовали более 100 млн американцев, чего никогда в истории не было.

"Поэтому я не исключаю таких судебных дел. Я связываю активность назначения Трампом новой судьи Верховного суда с тем, что судей назначают пожизненно, и сейчас баланс судей немного на стороне республиканцев", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов.

"Из-за голосования по почте он видит риск фальсификаций. В то же время демократы больше говорили о риске фейковых новостей и влияния Российской Федерации в электронном виде. Эти заявления не новы, и если посмотреть на процедуру, то иски происходят постоянно. Пересчеты назначает не центральная, а местная власть. И понятно, что где сильные губернаторы и сенаторы от демократов, они не будут с первого же обращения инициировать пересчет", — добавила Одарченко.

Читайте такжеТрамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

Читайте такжеНеожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США Дональд Трамп выборы в США Выборы президента США-2020
Сейчас вы просматриваете новость «Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:40
Стало известно, насколько популярен украинский язык в Сети
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
Реклама
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:04
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
14:26
Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь
14:26
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
14:18
Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса Видео
14:17
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов Видео
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
Реклама
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Реклама
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
10:23
В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина Видео
10:16
В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж
10:16
Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения мнение
10:00
К чему сняться деньги: о чем говорит "финансовый сон" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять