Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США

Дональд Трамп / GettyImages

Политолог Екатерина Одарченко спрогнозировала, что после выборов в США будут открыты судебные дела по процессу голосования с требованием пересчета голосов.

В эфире канала Украина 24 она напомнила, что по почте проголосовали более 100 млн американцев, чего никогда в истории не было.

"Поэтому я не исключаю таких судебных дел. Я связываю активность назначения Трампом новой судьи Верховного суда с тем, что судей назначают пожизненно, и сейчас баланс судей немного на стороне республиканцев", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп заявлял о том, что собирается подавать судебные иски, еще до самых выборов.

"Из-за голосования по почте он видит риск фальсификаций. В то же время демократы больше говорили о риске фейковых новостей и влияния Российской Федерации в электронном виде. Эти заявления не новы, и если посмотреть на процедуру, то иски происходят постоянно. Пересчеты назначает не центральная, а местная власть. И понятно, что где сильные губернаторы и сенаторы от демократов, они не будут с первого же обращения инициировать пересчет", — добавила Одарченко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

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