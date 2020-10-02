"Перемирие бессмысленно": Анкара ждет новых столкновений за Нагорный Карабах

Война за Нагорный Карабах / Фейсбук А.Ованнисяна

Без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и окончания оккупации Арменией территорий Азербайджана прекращение огня не имеет смысла.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает агентство Анадолу.

Чавушоглу подчеркнул, что "даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова".

По информации из дипломатических источников, Чавушоглу и Лавров обсудили столкновения в Нагорном Карабахе и кризис в Ливии.

Читайте такжеСтали известны детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах