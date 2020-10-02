"Перемирие бессмысленно": Анкара ждет новых столкновений за Нагорный Карабах

Мевлют Чавушоглу провел переговоры с Сергеем Лавровым.
Без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и окончания оккупации Арменией территорий Азербайджана прекращение огня не имеет смысла.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает агентство Анадолу.
Чавушоглу подчеркнул, что "даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова".
По информации из дипломатических источников, Чавушоглу и Лавров обсудили столкновения в Нагорном Карабахе и кризис в Ливии.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Автор: Алексей Тычина