Перемирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за Карабах

Бои за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Азербайджану будут возвращены все его земли в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Баку, до тех пор, пока Азербайджану не будут возвращены оккупированные территории, не будет обеспечен окончательный режим прекращения огня, передает Мedia.az.

"Перемирие невозможно, если будет продолжена оккупация. Принятое последнее заявление позволит решить этот вопрос", - сказал Чавушоглу.

"Руководитель Армении поставил свою подпись под данным документом. Это означает, что Армения должна выполнять условия соглашения. Нельзя думать, что они смогли трижды нарушить гуманитарное прекращение огня, и будут нарушать и сейчас", - цитирует Чавушоглу Интерфакс-Азербайджан.

По словам Чавушоглу, в противном случае азербайджанская армия продолжит освобождение земель.

"Нельзя думать, что они могут в очередной раз нарушить договоренность, как они уже трижды делали. Или они добровольно покидают оккупированные территории, или азербайджанская армия продолжит освобождение земель, как она поступала и до этого", - добавил глава МИД Турции.

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