"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха

Пашинян уточнил, что активная дипломатическая работа по договоренностях от 9 ноября ведется до сих пор.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян, которому прочат отставку после капитуляции Армении в Нагорном Карабахе, выступил с жестким заявлением. Он пообещал своим противникам, что не допустит анархию и хаос в стране, так как "этого не хочет народ".
"В Армении и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии, ввергнуть страну в хаос. Перенести войну внутрь страны, автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя", – приводит его слова РИА Новости.
Читайте такжеПашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному КарабахуПашинян заявил, что Армения обязана придерживаться договоренностей, которые достигнуты по Нагорному Карабаху. Главной целью в этом вопросе он видит сохранение мира, восстановление пострадавших районов, а также обмен пленными и телами погибших, поиск тех, кто пропал без вести.
В то же время Пашинян уточнил, что активная дипломатическая работа по договоренностях от 9 ноября ведется до сих пор, так как в этих соглашениях есть "определенные тонкости".
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армения обязалась вывести свои войска из региона и передать Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- Россия разместила свои миротворческие войска на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора. Размещение воинского контингента в Карабахе регламентировано на 5 лет с автоматическим продлением соглашения.
- Азербайджан уже получил под контроль Агдамский район. Президент Ильхам Алиев заявил, что в Баку считают приемлемым завершение военного конфликта, который закончился победой его государства.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что он был вынужден подписать соглашение об урегулировании конфликта, поскольку у Еревана не было другого выхода.