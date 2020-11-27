"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха

Карабах и Армения - Пашинян разразился угрозами в адрес противников / Reuters

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, которому прочат отставку после капитуляции Армении в Нагорном Карабахе, выступил с жестким заявлением. Он пообещал своим противникам, что не допустит анархию и хаос в стране, так как "этого не хочет народ".

"В Армении и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии, ввергнуть страну в хаос. Перенести войну внутрь страны, автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя", – приводит его слова РИА Новости.

Читайте такжеПашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному КарабахуПашинян заявил, что Армения обязана придерживаться договоренностей, которые достигнуты по Нагорному Карабаху. Главной целью в этом вопросе он видит сохранение мира, восстановление пострадавших районов, а также обмен пленными и телами погибших, поиск тех, кто пропал без вести.

В то же время Пашинян уточнил, что активная дипломатическая работа по договоренностях от 9 ноября ведется до сих пор, так как в этих соглашениях есть "определенные тонкости".

Конфликт в Нагорном Карабахе