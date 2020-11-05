Пересчет голосов не поможет Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде – CNN

Трамп / Скриншот YouTube

Действующий президент США, кандидат на пост главы государства на выборах президента-2020 Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов на избирательных участках, однако такой призыв ему уже не поможет. Если подсчет остановится сейчас, то его конкурент Джо Байден окажется в шаге от победы на президентских выборах.

Как утверждают журналисты CNN, пока непонятно, где Трамп потребовал пересчета голосов – только в тех штатах, где лидирует Байден, или же на всей территории государства. Если подсчет голосов остановят сейчас, то Байден выиграет в Аризоне и Неваде, тем самым обеспечив себе нужное количество голосов выборщиков для возможной победы на выборах.

Примечательно, наблюдатели ОБСЕ считают заявления Трампа о нарушениях в процессе голосования "безосновательными". Такие слова в организации называют попыткой подорвать доверие общества к американским демократическим институтам.

Положительно оценив организацию избирательного процесса, в ОБСЕ при этом подтвердили наличие нарушений на выборах, однако назвали их "незначительными".

Трамп, в свою очередь, считает, что подсчет бюллетеней, поступивших на избирательные участки после 3 ноября, незаконен. Такие действия, по его мнению, создают возможность для маневров с целью фальсификации выборов.

Известно, что Трамп требует заново посчитать голоса в Висконсине, где победил Байден и получил 10 голосов выборщиков.

Теперь Байден догоняет Трампа в Джорджии и Пенсильвании – стратегически важных для победы на выборах штатах.