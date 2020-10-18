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Пересидеть коронавирус: в Праге открыли уникальный отель

18 октября 2020, 18:28

Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.

Чехия,скорая
В Праге открыли отель для больных коронавирусом / Скриншот видео с youtube.com

В столице Чехии Праге власти решили открыть специальный отель для больных опасным коронавирусом - там могут "пересидеть" болезнь те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.

Об этом сообщает Novinky.

Номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19. На рецепции нет людей. Гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров находятся в дверях.

Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.

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"В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-то из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, они размещают сотрудников, которые заболели COVID-19", - сказала она.

После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Помимо этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники одеты в полные защитные костюмы.

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