Пересидеть коронавирус: в Праге открыли уникальный отель

Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.
В столице Чехии Праге власти решили открыть специальный отель для больных опасным коронавирусом - там могут "пересидеть" болезнь те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.
Об этом сообщает Novinky.
Номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19. На рецепции нет людей. Гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров находятся в дверях.
Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.
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"В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-то из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, они размещают сотрудников, которые заболели COVID-19", - сказала она.
После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Помимо этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники одеты в полные защитные костюмы.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Украине официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19. Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус в Украине. Этой категории граждан стоит быть особенно осторожными в условиях эпидемии Covid-19.