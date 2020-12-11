Пересмотр итогов выборов: Трамп получил неожиданную поддержку из Конгресса

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп не оставляет попыток удержаться в своем кресле, несмотря на негативные для него итоги президентских выборов, состоявшихся в ноябре.

К судебным тяжбам, в которых оспаривается победа кандидата-демократа Джо Байдена, подключился Конгресс США, пишет CBS News.

"Руку помощи" Трампу протянули конгрессмены-республиканцы, которые не согласны с итогами выборов президента США.

Более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии поддержали иск штата Техас в Верховный суд о пересмотре результатов президентских выборов.

В исковом требовании говорится о необходимости признать выборы недействительными из-за имевших место "массовых нарушений в четырех американских штатах", где победу одержал Байден.

Отмечается, что всего к иску присоединились 106 республиканцев из палаты представителей американского конгресса.

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Напомним, ранее Трамп заявил о фальсификациях на прошедших выборах. Во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии он заявил, что голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и кожаных мешков".