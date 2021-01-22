"Перезапуска" отношений между Вашингтоном и Москвой не будет: Байден дал важное поручение разведке

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент США Джо Байден поручил разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России.

Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, американский лидер хочет получить детальную информацию о хакерской атаке на Solar Winds, российском вмешательстве в выборы 2020 года, применении химоружия против лидера российской оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия.

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называлось.

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