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"Перезапуска" отношений между Вашингтоном и Москвой не будет: Байден дал важное поручение разведке

22 января 2021, 07:58
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Президент США поручил собрать данные об агрессивных действиях РФ.

Байден, Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент США Джо Байден поручил разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России.

Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, американский лидер хочет получить детальную информацию о хакерской атаке на Solar Winds, российском вмешательстве в выборы 2020 года, применении химоружия против лидера российской оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия.

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называлось.

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  • 20 января в Вашингтоне в здании Капитолия состоялась инаугурация Джо Байдена, он стал 46-м американским президентом.
  • Предшественником Байдена на посту американского лидера был 45-й президент Дональд Трамп. Трампу приписывали симпатию к России.
  • Сторонники Байдена выступают за увеличение давления на Москву. Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Штаты при Байдене будут рассматривать РФ в качестве одного из главных противников.
  • Кандидат на пост госсекретаря Америки Энтони Блинкен заявил, что США при Байдене будут настаивать на остановке строительства Северного потока-2, оказывать давление на Москву по делу Навального и бороться за мировое лидерство. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных противников Вашингтона.
  • Претендент на пост главы Минфина Джанет Йеллен заявила о планах по пересмотру санкционной политики США в отношении России. Она утверждает, что ограничения должны стать стратегическими и преследовать конкретные цели.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обсуждается возможная встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом.

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