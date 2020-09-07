Песков оценил последствия отравления Навального для России

Песков оценил последствия отравления Навального / УНИАН

В Кремле уже в ближайшее время рассчитывают получить информацию о ходе лечения и состоянии оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Regnum.

По его словам, в Кремле с нетерпением ждут эту информацию.

"И мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации", — подчеркнул Песков.

"Мы рассчитываем, что с учётом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы её с нетерпением ожидаем", — добавил Песков.

Песков, Навальный и Северный поток-2

Также Песков ответил на вопрос журналистов о том, не существует ли рисков, что Германия заблокирует проект "Северный поток-2" из-за убежденности в том, что российское государство причастно к отравлению Навального веществом из группы "Новичок".

Таких рисков в Кремле не видят, дал понять журналистам Песков.

Он также, комментируя выступления некоторых немецких политиков о необходимости приостановить реализацию совместного с Россией проекта, отметил, что в Кремле следят за подобными призывами.

Список Навального

Также Песков назвал абсурдной предложение обозревателя New York Times Брета Стивенса о том, чтобы власти США создали "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского".

"Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева, но здесь нужно все-таки трезво оценивать ситуацию. Еще раз повторяю, что попытки как-то ассоциировать Россию, российское руководство с тем, что произошло, они неприемлемы, они абсурдны по своей сути", - цитирует Пескова Интерфакс.

На замечание о том, что эту идею, как сказано в колонке Стивенса, поддержал основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, Песков ответил:

"Было бы странным, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается РФ за налоговые и иные преступления, если бы он не солидаризировался с такими абсурдными предложениями".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: