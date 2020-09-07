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Песков оценил последствия отравления Навального для России

7 сентября 2020, 13:44

Пресс-секретарь Путина рассказал, не существует ли рисков, что ФРГ заблокирует проект "Северный поток-2", а также высказался о "списке Навального".

Песков
Песков оценил последствия отравления Навального / УНИАН

В Кремле уже в ближайшее время рассчитывают получить информацию о ходе лечения и состоянии оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Regnum.

По его словам, в Кремле с нетерпением ждут эту информацию.

"И мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации", — подчеркнул Песков.

"Мы рассчитываем, что с учётом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы её с нетерпением ожидаем", — добавил Песков.

Песков, Навальный и Северный поток-2

Также Песков ответил на вопрос журналистов о том, не существует ли рисков, что Германия заблокирует проект "Северный поток-2" из-за убежденности в том, что российское государство причастно к отравлению Навального веществом из группы "Новичок".

Таких рисков в Кремле не видят, дал понять журналистам Песков.

Он также, комментируя выступления некоторых немецких политиков о необходимости приостановить реализацию совместного с Россией проекта, отметил, что в Кремле следят за подобными призывами.

Список Навального

Также Песков назвал абсурдной предложение обозревателя New York Times Брета Стивенса о том, чтобы власти США создали "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского".

"Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева, но здесь нужно все-таки трезво оценивать ситуацию. Еще раз повторяю, что попытки как-то ассоциировать Россию, российское руководство с тем, что произошло, они неприемлемы, они абсурдны по своей сути", - цитирует Пескова Интерфакс.

На замечание о том, что эту идею, как сказано в колонке Стивенса, поддержал основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, Песков ответил:

"Было бы странным, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается РФ за налоговые и иные преступления, если бы он не солидаризировался с такими абсурдными предложениями".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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