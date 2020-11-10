Песков прокомментировал бунты в Армении из-за договоренностей по Карабаху

В Кремле не захотели давать оценку выступлениям оппозиционно настроенных армянских политиков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилагает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл договоренностей по Нагорному Карабаху гражданам Армении, в Кремле надеются, что эти объяснения будут должным образом восприняты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы оценивать высказывания протестующих армянских политиков. Знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей. Надеемся, что договоренности будут должным образом восприняты", — рассказал Песков, сообщает РИА Новости.
Также Песков уточнил, что в заявлении по Карабаху не определен статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН.
"Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.
Протесты в Армении – о чем сообщалось ранее:
- После того, как лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, в Ереване начались массовые беспорядки.
- Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
- Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
- Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции были украдены компьютер, часы и парфюмерия.
- Чуть позже Пашинян заявил, что подписал соглашение о режиме прекращения огня в Карабахе, так как на этом настаивала армия. По его словам, перспектив у решения проблем, которые стоят перед Ереваном, нет или их ресурс оказался исчерпан.