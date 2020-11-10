Песков прокомментировал бунты в Армении из-за договоренностей по Карабаху

Песков прокомментировал протесты в Армении / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилагает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл договоренностей по Нагорному Карабаху гражданам Армении, в Кремле надеются, что эти объяснения будут должным образом восприняты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы оценивать высказывания протестующих армянских политиков. Знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл этих договоренностей. Надеемся, что договоренности будут должным образом восприняты", — рассказал Песков, сообщает РИА Новости.

Также Песков уточнил, что в заявлении по Карабаху не определен статус этого региона, надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН.

"Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - сообщил Песков журналистам.

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