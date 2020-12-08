Песков рассказал, как Путин отреагировал на "вбросы" о дочери и зяте

Пресс-секретарь президента России рассказал, беспокоят ли Путина публикации о его семье.
Главу Кремля Владимира Путина не беспокоят информационные вбросы о нем, подобные публикации постоянно сопровождали российского президента, и он никогда не обращал на них внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Владимира Путина это не беспокоит. Да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. Парочка никак не относится к категории роста. Это было всегда, давайте вспомним. И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что Путин думает о последних публикациях, в которых речь идет о его семье, а также состоянии здоровья, сообщает РИА Новости.
На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет.
"Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Посмотрите все его ответы, он прямо дословно на этот вопрос сам отвечал много-много раз", - сказал Песков.
Семья Путина – о чем сообщалось ранее:
- 7 декабря журналисты обнародовали расследование, посвященное предполагаемому бывшему зятю президента России Владимира Путина, члену совета директоров крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" Кириллу Шамалову. Оно основано на архиве из более 10 тысяч электронных писем Шамалова за 2003-2020 годы, которые журналистам передал анонимный источник.
- 25 ноября издание "Проект" опубликовало масштабное расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которая, по данным издания, была подругой президента РФ Владимира Путина, ее семья владеет имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей. По данным "Проекта", у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году, и ее отец – Владимир Путин.
- 23 июня одиозный банкир Сергей Пугачев, который сбежал из РФ, решил показать всему миру фотографии дочерей президента России Владимира Путина в детстве, которые опубликовал на своем сайте.