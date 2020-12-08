Песков рассказал, как Путин отреагировал на "вбросы" о дочери и зяте

Песков рассказал, как Путин реагирует на "вбросы" о его семье / УНИАН

Главу Кремля Владимира Путина не беспокоят информационные вбросы о нем, подобные публикации постоянно сопровождали российского президента, и он никогда не обращал на них внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Владимира Путина это не беспокоит. Да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. Парочка никак не относится к категории роста. Это было всегда, давайте вспомним. И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что Путин думает о последних публикациях, в которых речь идет о его семье, а также состоянии здоровья, сообщает РИА Новости.

На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет.

"Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Посмотрите все его ответы, он прямо дословно на этот вопрос сам отвечал много-много раз", - сказал Песков.

Семья Путина – о чем сообщалось ранее: