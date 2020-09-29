Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса

Кремлевский спикер ответил на вопрос, почему Владимир Путин все еще не сделал прививку против Covid-19.
Кремль не станет держать втайне от общественности решение президента РФ Владимира Путина пройти через вакцинацию от китайского коронавируса Covid-19, но пока такое решение глава государства не принимал.
Об этом сообщает портал РИА Новости во вторник, 29 сентября нынешнего года со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"В случае главы государства действуют особые меры предосторожности", —заявил он в ответ на вопрос журналиста, почему президент РФ еще не сделал прививку против Covid-19.
К слову, несколько дней назад Владимир Путина пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и посетить Сеул с официальным визитом.
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Российская вакцина от коронавируса - что было ранее:
- Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины Спутник-V от Covid-19 в Российской Федерации начнется массовая прививочная кампания.
- Позднее Владимир Жириновский, скандально известный политик из РФ, сделал прививку российской вакциной Спутник V от китайского коронавируса.
- "Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", ‒ заявил он.
Автор: Дмитрий Видоменко