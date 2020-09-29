Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса

Дмитрий Песков / Reutersй

Кремль не станет держать втайне от общественности решение президента РФ Владимира Путина пройти через вакцинацию от китайского коронавируса Covid-19, но пока такое решение глава государства не принимал.

Об этом сообщает портал РИА Новости во вторник, 29 сентября нынешнего года со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"В случае главы государства действуют особые меры предосторожности", —заявил он в ответ на вопрос журналиста, почему президент РФ еще не сделал прививку против Covid-19.

К слову, несколько дней назад Владимир Путина пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и посетить Сеул с официальным визитом.

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