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Песков спрогнозировал, восстановит ли Кремль диалог с США по Донбассу

26 ноября 2020, 13:37

Путинский спикер дал комментарий по поводу общения Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

На сегодняшний день практически невозможно спрогнозировать восстановление общения Российской Федерации и США по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

С таким заявлением в четверг, 26 ноября нынешнего года, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает информагентство РИА Новости. В частности, кремлевский спикер утверждает, что Москва неоднократно отмечала "непредсказуемость" Вашингтона.

По словам Пескова, в Кремле в последнее время категорически отказывают давать какие-либо прогнозы в двусторонних отношениях с США.

"Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию [на переговорах по Донбассу ‒ Главред). В целом это ведет, да, ведет Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ‒ Главред)", ‒ подытожил он.

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Война России и Украины на Донбассе

новости России война на Донбассе Дмитрий Песков США
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