Песков спрогнозировал, восстановит ли Кремль диалог с США по Донбассу

Путинский спикер дал комментарий по поводу общения Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.
На сегодняшний день практически невозможно спрогнозировать восстановление общения Российской Федерации и США по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины.
С таким заявлением в четверг, 26 ноября нынешнего года, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает информагентство РИА Новости. В частности, кремлевский спикер утверждает, что Москва неоднократно отмечала "непредсказуемость" Вашингтона.
По словам Пескова, в Кремле в последнее время категорически отказывают давать какие-либо прогнозы в двусторонних отношениях с США.
"Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию [на переговорах по Донбассу ‒ Главред). В целом это ведет, да, ведет Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ‒ Главред)", ‒ подытожил он.
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Война России и Украины на Донбассе
- Украина 3 ноября предложила российской стороне план действий по реинтеграции Донбасса. Инициатива предполагает передачу под контроль Киева украинско-российской границы в ОРДЛО и проведение выборов на данных территориях.
- В Кремле подвергли критике украинский план и заявили, что предложенный Украиной алгоритм не соответствует Минским соглашениям.
- Глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что Киев и Москва не могут договориться по Донбассу из-за разных взглядов сторон на имплементацию соглашений в вопросе очередности передачи границы и проведения выборов.