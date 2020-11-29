Песков угодил в скандал на открытии катка в Москве

Пресс-секретаря не пустили на каток, так как его не было в списках приглашенных гостей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на инцидент, который произошел во время открытия катка на Красной площади, куда чиновника отказались пропускать.
"Пустили, как и всех. Обидно не было", - отреагировал Песков на ситуацию, сообщает Telegram-канал Подъем 29 ноября.
Накануне СМИ сообщили, что пресс-секретаря Владимира Путина не узнали и отказались пропускать, поскольку его имени не было в списках.
"А я, что, должен быть в списках? Я - Песков", - отметил представитель администрации российского президента. В ответ девушка-хостес попросила его позвонить организаторам, чтобы тот разобрался в ситуации.
- На сегодня практически невозможно спрогнозировать восстановление общения Российской Федерации и США по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины. С таким заявлением в четверг, 26 ноября нынешнего года, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Автор: Екатерина Трохимчук