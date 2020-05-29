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Американский Forbes вновь внес Порошенко в рейтинг миллиардеров

29 мая 2020, 22:17

Бывший украинский лидер вернулся в число самых богатых людей мира после пятилетнего перерыва.

Порошенко
Порошенко заметили в американском Forbes / УНИАН

Американский бизнес-журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг, в котором вернул экс-президента Украины Петра Порошенко в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия.

Как сообщается на сайте Forbes, в глобальном рейтинге миллиардеров за 2020 год бывший глава государства находится на 1729 месте с состоянием в $1,4 млрд.

Однако среди самых богатых украинцев Порошенко поднялся на второе место после олигарха Рината Ахметова, состояние которого оценивают в $3 млрд, и он занимает 803 место в рейтинге. Третьим по достатку в Украине является Виктор Пинчук, его состояние журнал оценил в $1,4 млрд.

Отметим, что в 2014 году состояние Порошенко оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером.

Напомним, в украинском рейтинге Forbes Порошенко оказался на третьем месте. Возглавил рейтинг традиционно Ринат Ахметов, а вторым обозначен Виктор Пинчук.

Как ранее сообщалось, в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

новости Украины Петр Порошенко миллиардер Forbes
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