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Пик четвертой волны коронавируса будет в конце декабря - прогноз нейросетей

24 ноября 2021, 10:07
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Как сообщают эксперты, ближайший прогноз таков - с вероятностью 93% пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 после 22 декабря пойдет на спад.

коронавирус, больница
Пик четвертой волны коронавируса будет в конце декабря - прогноз нейросетей / Reuters

Пик четвертой волны коронавируса должен прийтись на 22 декабря. После этой даты число новых заражений вновь пойдет на спад. Такой прогноз, сделанный нейросетями, озвучил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик придется на 22 декабря -- после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад", - рассказал он.

По подсчетам Кивокурцева, с вероятностью 93% пик заболеваемости после 22 декабря пойдет на спад. Однако предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше.

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Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что в Украине третья волна COVID-19 превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.

"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по количеству новых случаев COVID-19 – Главред). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – подчеркнул он.

viber
COVID-19 вторая волна коронавируса
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