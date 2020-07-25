Умер легендарный рок-музыкант и гитарист Питер Грин

Умер Питер Грин - легендарный гитарист / Reuters

Легендарный британский блюзовый и рок-гитарист Питер Грин, один из основателей группы Fleetwood Mac, умер в возрасте 73 лет.

Об этом в субботу, 25 июля, сообщил британский портал Leeds Live со ссылкой на адвокатов семьи гитариста.

"С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер в эти выходные, это произошло мирно, во сне", — говорится в тексте.

Коллектив Fleetwood Mac, созданный в Лондоне в 1967 году Питером Грином и барабанщиком Миком Флитвудом, очень известен в США и Великобритании. Правда, групаа многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль — в диапазоне от блюз-рока до арт-попа. Сам Грин покинул коллектив в 1970-м ‒ по причине проблем с психическим здоровьем.

В 1988-м Грин ввели в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами группы — Флитвудом, певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, бас-гитаристом Джонни Макви, певицей и клавишницей Кристин Макви, а также гитаристами Дэнни Кируэном и Джереми Спенсером.

Напомним, ранее, 3 апреля, в США умер известный соул-певец и музыкант Билл Уизерс - в возрасте 81 года из-за осложнений, вызванных проблемами с сердцем.