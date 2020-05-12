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Смертельный пожар в коронавирусной реанимации Питера: главные подробности и возможная причина

12 мая 2020, 10:40

В Питере сегодня утром произошел пожар в больнице, его уже ликвидировали.

В больнице Питера при пожаре погибли пять пациентов, у которых был коронавирус – Питер пожар в больнице
В питерской больнице при пожаре погибли пять пациентов, у которых был коронавирус / Скриншот

Во вторник, 12 мая, в российском Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Великомученика Георгия, есть жертвы, начато уголовное дело.

После смертельного пожара начато дело по ч. 3 ст. 109 уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел в реанимации больницы, в которой находились больные китайским коронавирусом COVID-19, погибли пять инфицированных пациентов, сообщил Интерфакс, и эту же информацию подтвердили в МЧС.

Собеседник агентства сказал, что в больнице на пределе работали аппараты искусственной вентиляции легких и, по предварительным сведениям, один из аппаратов воспламенился из-за перегрузки и спровоцировал пожар.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", – поделился источник.

В МЧС cообщили, что огонь охватил 10 квадратных метров, возгорание локализовали в 6:55, а в 09:40 – ликвидировали.

Напомним, в конце января в Питере во время демонтажных работ рухнула крыша спортивно-концертного комплекса Петербургский, под завалами сооружения обнаружили тело рабочего.

новости России пожар больница коронавирус Новости Питера
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