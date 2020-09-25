"План убийц прост": Навальный рассказал, кто спас ему жизнь

Медики в РФ определили у Алексея Навального токсическое отравление.
Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, кому он благодарен за свое спасение после отравления.
Как подчеркнул он в своем Instagram, ключевую роль в его спасении сыграли несколько человек.
"Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет", - отметил российский оппозиционер.
В то же время, по его мнению, после начала полета произошла цепь счастливых случайностей.
"Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - напомнил Навальный.
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Он также поблагодарил людей, которые приняли участие в его спасении.
"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята", - добавил Навальный.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.