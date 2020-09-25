"План убийц прост": Навальный рассказал, кто спас ему жизнь

Алексей Навальный с женой / Инстаграм А.Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, кому он благодарен за свое спасение после отравления.

Как подчеркнул он в своем Instagram, ключевую роль в его спасении сыграли несколько человек.

"Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет", - отметил российский оппозиционер.

В то же время, по его мнению, после начала полета произошла цепь счастливых случайностей.

"Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - напомнил Навальный.

Читайте такжеРазработчик Новичка рассказал о технологии создания отравившего Навального яда

Он также поблагодарил людей, которые приняли участие в его спасении.

"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята", - добавил Навальный.