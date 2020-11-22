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Планы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана

22 ноября 2020, 15:25

По словам Реджепа Эрдогана, Турция ожидает, что Евросоюз выполнит свои обязательства перед Анкарой.

Эрдоган
Мы рассчитываем, что Евросоюз не будет нас дискриминировать - Эрдоган / Reuters

Турецкие власти рассчитывают, что Евросоюз не будет вводить санкции против Анкары и призывают Брюссель к возобновлению диалога. Турция видит будущее своего государства вместе с Европой.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего видеообращения к делегатам конференции турецкой правящей политсилы Партия справедливости и развития, сообщает NewsRu.

"Мы рассчитываем, что ЕС выполнит взятые на себя обязательства, не станет нас дискриминировать и не позволит превратить себя в инструмент тех, кто желает нам зла. Наше будущее – в Европе", - сказал Эрдоган.Читайте также"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт

Издание отмечает, что 19 ноября глава МИД Германии Хайко Маас призвал Анкару прекратить провокации в Восточном Средиземноморье, иначе Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против Турции. Речь идет о разведке Турцией газовых месторождений в регионе, который относится к экономическим зонам Греции и Кипра. Маас отметил, что ЕС может инициировать дискуссию об антитурецких санкциях на саммите в декабре.

Несмотря на заявление Эрдогана, Анкара приняла решение о продлении миссии по изучению возможности добычи газа в Восточном Средиземоморье до 28 ноября.

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