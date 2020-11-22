Планы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана

По словам Реджепа Эрдогана, Турция ожидает, что Евросоюз выполнит свои обязательства перед Анкарой.
Турецкие власти рассчитывают, что Евросоюз не будет вводить санкции против Анкары и призывают Брюссель к возобновлению диалога. Турция видит будущее своего государства вместе с Европой.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего видеообращения к делегатам конференции турецкой правящей политсилы Партия справедливости и развития, сообщает NewsRu.
"Мы рассчитываем, что ЕС выполнит взятые на себя обязательства, не станет нас дискриминировать и не позволит превратить себя в инструмент тех, кто желает нам зла. Наше будущее – в Европе", - сказал Эрдоган.Читайте также"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт
Издание отмечает, что 19 ноября глава МИД Германии Хайко Маас призвал Анкару прекратить провокации в Восточном Средиземноморье, иначе Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против Турции. Речь идет о разведке Турцией газовых месторождений в регионе, который относится к экономическим зонам Греции и Кипра. Маас отметил, что ЕС может инициировать дискуссию об антитурецких санкциях на саммите в декабре.
Несмотря на заявление Эрдогана, Анкара приняла решение о продлении миссии по изучению возможности добычи газа в Восточном Средиземоморье до 28 ноября.
Новости Турции
- 20 ноября стало известно, что Запад обеспокоен ролью Турции в вопросе разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Франция призывает к организации международного контроля над соблюдением перемирия в регионе и опасается, что соглашения между Москвой, Баку и Ереваном приведут к размещению турецких войск в регионе.
- В Турции подтвердили отправление своего воинского контингента на территорию Азербайджана для участия в работе совместного с Россией координационного центра по Нагорному Карабаху.
- Известно, что турецкие военные будут находиться на территории Азербайджана 1 год. Вопросы работы миссии и ее численности определяются администрацией Эрдогана.