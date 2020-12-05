"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом

Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Россиянка Елизавета Кривоногих, которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, опубликовала новый пост в соцсетях.

В Instagram Кривоногих (Луиза Розова) пишет о том, что уже 10 дней находится в "оккупации".

При этом сообщение внебрачная дочь Путина сопроводила фото, на котором на ней надет теплый домашний флисовый халат.

"Плевок в вечность или десятый день оккупации", — написала Кривоногих.

Отметим, что сообщение девушки пользователи сочли намеком на то, что она подхватила коронавирус и находится на самоизоляции.

/ Instagram/luizaroz_

"Карантин?", - пишут в комментариях пользователи.

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих: