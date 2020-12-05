"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом

Елизавета Кривоногих опубликовала новый пост в соцсетях.
Россиянка Елизавета Кривоногих, которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, опубликовала новый пост в соцсетях.
В Instagram Кривоногих (Луиза Розова) пишет о том, что уже 10 дней находится в "оккупации".
При этом сообщение внебрачная дочь Путина сопроводила фото, на котором на ней надет теплый домашний флисовый халат.
"Плевок в вечность или десятый день оккупации", — написала Кривоногих.
Отметим, что сообщение девушки пользователи сочли намеком на то, что она подхватила коронавирус и находится на самоизоляции.
"Карантин?", - пишут в комментариях пользователи.
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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
Автор: Алексей Тычина