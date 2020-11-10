Победа Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего – эксперт

Решение конфликта на Донбассе не в интересах будущей администрации США, считает Константин Бондаренко.
Победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего.
Такое мнение озвучил председатель правления Института украинской политики и Фонда Украинская политика Константин Бондаренко, передает Страна.
По его словам, "мы увидим совершенно другого Байдена".
"Мы видели одного Байдена, который был вице-президентом. Он был частью команды, которая отождествлялась с Обамой и Клинтонами. А сейчас ему придется быть вывеской для совершенно другой команды", - отметил Бондаренко.
По его словам, Байден делает упор на социальные программы - в нынешних условиях это значит загонять Америку в еще большие долги.
"Снова и снова будут возникать новые долговые обязательства. А это значит, что на внешнем направлении это будет провоцировать агрессивное поведение. И скорее всего это агрессивное поведение будет направлено против России. Возможно, против Китая, возможно, против Ирана и так далее (…) Большинство актов агрессии, так сложилось исторически, начинались при демократах", - заявил эксперт.
Бондаренко прогнозирует, что Украина снова будет возвращаться к той роли, которую ей уготовили в 2014 году – "роли полигона для антироссийских акций со стороны Соединенных Штатов и коллективного Запада".
"Поэтому ничего хорошего Украине это не сулит. В том числе, я думаю, что решение конфликта на Донбассе не в интересах будущей администрации США. Вряд ли они пойдут на открытое вооруженное столкновение с Россией. Вряд ли нам следует ожидать ядерной войны или еще каких-то катаклизмов, но очаги нестабильности на постсоветском пространстве по всему периметру российской границы будут очень активно ими провоцироваться", - резюмировал эксперт.
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
- При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
- Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
- В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.