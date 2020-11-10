Победа Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего – эксперт

Украина увидит совсем другого Байдена, считает эксперт / Фото Reuters

Победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего.

Такое мнение озвучил председатель правления Института украинской политики и Фонда Украинская политика Константин Бондаренко, передает Страна.

По его словам, "мы увидим совершенно другого Байдена".

"Мы видели одного Байдена, который был вице-президентом. Он был частью команды, которая отождествлялась с Обамой и Клинтонами. А сейчас ему придется быть вывеской для совершенно другой команды", - отметил Бондаренко.

По его словам, Байден делает упор на социальные программы - в нынешних условиях это значит загонять Америку в еще большие долги.

"Снова и снова будут возникать новые долговые обязательства. А это значит, что на внешнем направлении это будет провоцировать агрессивное поведение. И скорее всего это агрессивное поведение будет направлено против России. Возможно, против Китая, возможно, против Ирана и так далее (…) Большинство актов агрессии, так сложилось исторически, начинались при демократах", - заявил эксперт.

Бондаренко прогнозирует, что Украина снова будет возвращаться к той роли, которую ей уготовили в 2014 году – "роли полигона для антироссийских акций со стороны Соединенных Штатов и коллективного Запада".

"Поэтому ничего хорошего Украине это не сулит. В том числе, я думаю, что решение конфликта на Донбассе не в интересах будущей администрации США. Вряд ли они пойдут на открытое вооруженное столкновение с Россией. Вряд ли нам следует ожидать ядерной войны или еще каких-то катаклизмов, но очаги нестабильности на постсоветском пространстве по всему периметру российской границы будут очень активно ими провоцироваться", - резюмировал эксперт.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.

В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".