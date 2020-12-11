Победа "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Сирийские наёмники сыграли важную роль в успехе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

В материале ВВС приводится свидетельство четверых сирийцев, как они поступили на "сторожевую службу" в Азербайджане, а в итоге их неожиданно бросили в бой на передовой.

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"Они сказали нам, что наша миссия будет состоять в том, чтобы служить в качестве часовых на границе — в качестве миротворцев. Они предлагали 2 тысячи долларов в месяц. Это было для нас целым состоянием", — поясняет другой наёмник.

По оценкам, от 1,5 до 2 тысяч сирийцев отправились в Азербайджан через Турцию на военно-транспортных самолётах. Но работа была не такой, как казалось. Этих людей, многие из которых не имели военного опыта, вербовали на войну — как они вскоре обнаружили, когда их вывели на передовую и бросили в бой.

Читайте такжеВойска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по КарабахуТочное число погибших среди сирийских боевиков различается. Базирующаяся в Лондоне неправительственная организация Сирийская обсерватория прав человека (SOHR) оценивает количество убитых и раненых в рядах протурецких наёмников в более чем 500 человек.

Военный аналитик Майкл Кофман, руководитель программы по России в военном исследовательском центре CNA в Вашингтоне, говорит, что цель, похоже, заключалась в том, чтобы минимизировать потери азербайджанских войск.

По его словам, наёмники, в основном, использовались в качестве расходных штурмовых отрядов для первой волны наступления. "Никто не заботится о наёмниках", — заключил эксперт.

Отметим, что в Баку отрицают использование наемников в войне за Карабах. "Мы не используем наёмников", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах