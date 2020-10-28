Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ

Северный поток-2 обложили санкциями / Reuters

Москва надеялась на иностранные компании при строительстве газопровода Северный поток-2, а нужно было иметь свои суда.

Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев, передают Вести.

"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – считает Михеев.

По словам политолога, у Газпрома было достаточно времени, чтобы купить или построить суда, а также приобрести в собственность страховые компании.

"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.

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