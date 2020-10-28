УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ

28 октября 2020, 09:29

Сергей Михеев считает, что РФ стоило обзавестись судами и страховыми компаниями.

Северный поток-2
Северный поток-2 обложили санкциями / Reuters

Москва надеялась на иностранные компании при строительстве газопровода Северный поток-2, а нужно было иметь свои суда.

Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев, передают Вести.

"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – считает Михеев.

По словам политолога, у Газпрома было достаточно времени, чтобы купить или построить суда, а также приобрести в собственность страховые компании.

"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

Строительство Северного потока-2 - что известно:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
  • После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
  • Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
  • 2 октября стало известно, что руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.
  • 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
  • 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток - 2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
новости России санкции Газпром санкции против России Северный поток-2 Сергей Михеев
Сейчас вы просматриваете новость «Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:44
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению
09:36
Пятна на Солнце размером с Землю продолжают расти: как скажется на самочувствии Видео
09:29
Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ
08:52
Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"
08:42
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки Видео
Реклама
08:33
Два фашизоидных диктатора - Лукашеску и Пол Пут - нашли друг друга мнение
08:24
"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака Видео
08:17
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
08:13
Бюджетный рахат лукум – рецепт на Хэллоуин Видео
07:49
Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО Видео
07:25
Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз Видео
07:22
Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта мнение
07:21
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
06:56
Семья Садового заразилась коронавирусом
06:56
Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии мнение
06:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
06:27
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
06:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
06:00
Россия уйдет из Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт Видео
05:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
Реклама
04:50
Ученые выяснили, чем опасна для тела диетическая газировка
04:22
Самые модные прически на короткие волосы 2020 на каждый день - фото Фото
04:06
Сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз Видео
03:37
Хэллоуин заглянул в GOG - праздничная распродажа со скидками до 90 %
03:30
Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе Видео
03:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите Видео
02:30
Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения
01:49
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
01:33
Чем может обернуться провал "слуг" на местных выборах – прогноз эксперта
01:03
Вдох носом, выдох ртом: почему именно так нужно дышать во время занятий спортом Видео
00:32
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
00:19
Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах
27 октября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую жуткую отметку Видео
23:56
Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление Видео
23:27
Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19 Видео
23:15
СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам Видео
23:00
Тест скорости интернета: простые способы
22:52
В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
22:28
Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса Видео
22:27
Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению Видео
Реклама
21:52
Мощный взрыв на танкере РФ: всплыли жуткие подробности
21:51
Шахтер отстоял ничью против Интера в матче Лиге Чемпионов Фото
21:33
В Слуге народа объявили об успехе на местных выборах в Украине Видео
21:27
Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз
21:23
Секс: названы 5 удивительных преимуществ для здоровья Видео
21:03
Собчак рассказала, как именно переболела коронавирусом
21:00
Выяснилось, как будут работать школы Киева после каникул
20:58
В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине Видео
20:28
Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом
20:26
В СН объяснили, почему украинцы не поддержали пункт о Донбассе в опросе Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять