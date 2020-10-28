Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ

Сергей Михеев считает, что РФ стоило обзавестись судами и страховыми компаниями.
Москва надеялась на иностранные компании при строительстве газопровода Северный поток-2, а нужно было иметь свои суда.
Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев, передают Вести.
"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – считает Михеев.
По словам политолога, у Газпрома было достаточно времени, чтобы купить или построить суда, а также приобрести в собственность страховые компании.
"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.
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Строительство Северного потока-2 - что известно:
- Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
- Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
- После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
- 2 октября стало известно, что руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток - 2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
Автор: Анна Багрий