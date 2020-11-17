Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ

Дональд Трамп и Владимир Путин / GettyImages

Самый главный результат поражения действующего главы Белого дома Дональда Трампа на выборах в США – это возвращение Запада на международную арену.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил Андрей Пионтковский - российский политолог и публицист, который живет в США.

Он объяснил, почему Трамп "был так любим Путиным и всем российским политическим классом".

"Потому что (Трамп, - ред.) отрицал существование такого института как Запад, свободный мир – он просто не понимал значения этих слов. Для него America first означала прежде всего разборки со всеми американскими союзниками. Он воспринимал свое президентство чисто с финансовой стороны, видел себя хозяином какого-то хозяйствующего объекта, а международные отношения строил исключительно с точки зрения финансовой выгоды тех или иных сделок. То же самое относится и к НАТО. Вот это особенно нравилось Путину", - отметил политолог.

Но американский президент – это не русский царь. В США сложная система сдержек и противовесов. Именно это единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все "путинские хотелки", считает Пионтковский.

По его словам, геополитическая ситуация в мире меняется.

"Запад и НАТО возвращаются как сильные игроки, готовые противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. Это самая главная новость для Украины", - считает эксперт.

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