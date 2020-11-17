Почему Путин так любит Трампа: политолог дал ответ

Единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все "путинские хотелки", считает Андрей Пионтковский.
Самый главный результат поражения действующего главы Белого дома Дональда Трампа на выборах в США – это возвращение Запада на международную арену.
Об этом в интервью Obozrevatel заявил Андрей Пионтковский - российский политолог и публицист, который живет в США.
Он объяснил, почему Трамп "был так любим Путиным и всем российским политическим классом".
"Потому что (Трамп, - ред.) отрицал существование такого института как Запад, свободный мир – он просто не понимал значения этих слов. Для него America first означала прежде всего разборки со всеми американскими союзниками. Он воспринимал свое президентство чисто с финансовой стороны, видел себя хозяином какого-то хозяйствующего объекта, а международные отношения строил исключительно с точки зрения финансовой выгоды тех или иных сделок. То же самое относится и к НАТО. Вот это особенно нравилось Путину", - отметил политолог.
Но американский президент – это не русский царь. В США сложная система сдержек и противовесов. Именно это единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все "путинские хотелки", считает Пионтковский.
По его словам, геополитическая ситуация в мире меняется.
"Запад и НАТО возвращаются как сильные игроки, готовые противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. Это самая главная новость для Украины", - считает эксперт.
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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Президент США Дональд Трамп заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах. По его словам, Байден "победил, потому что выборы были сфальсифицированы".
- Позже Трамп заявил о том, что не признает свое поражение на президентских выборах.
- Эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.