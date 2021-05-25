"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу

Девушка написала заявление в полицию из-за инцидента в метро Москвы / 2gis.ru

В метрополитене Москвы на станциях Пролетарская и Крестьянская застава мужчина бегает возле вагонов и "шлепает" девушек по попе. Одна из таких дам пожаловалась, что ее ущипнули два дня подряд, после чего она написала заявление в полицию. Судя по всему, у него есть особый ритуал: при входе в вагон он хлопает по попе столько девушек, сколько успеет. После этого возвращается обратно на перрон.

Как сообщает Telegram-канал 112, инцидент произошел на пересадочных станциях Крестьянская Застава и Пролетарская. По словам Ольги. Л, два дня подряд к ней подбегал мужчина и щипал за попу в момент, когда она заходила в вагон.

"Два дня подряд какой-то недоразвитый подбегает и шлепает меня по заднице в момент, когда я захожу в вагон. Дверь начинает закрываться и он выбегает", - жалуется девушка.

На вопрос о том, только ли к ней были применены такие действия она сказала, что видела, как он шел еще за другой девушкой. Однако именно Ольгу он умудрился ущипнуть два дня подряд, на чем акцентировала внимание девушка.

"Высокий, жирный, пузатый…", - так она охарактеризовала неизвестного и заявила, что в ответ на такие действия "очень грубо нахамила", и назвала его "недоразвитым животным".

Ольга написала заявление в полицию. После оформления всех документов ей заявили, что пригласят на опознание.