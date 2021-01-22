Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата"

Встреча лидеров стран "нормандского формата" / Reuters

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали вероятность расширения "нормандского формата" за счет подключения к переговорам США.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей, сообщает ТАСС.

В МИД РФ убеждены, что расширение числа участников "нормандского формата" возможно только при наличии консенсуса по этому вопросу, которого в данный момент нет.

В сообщении подчеркивается, что прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии" можно приветствовать, если это будет способствовало "выполнению Киевом взятых на себя обязательств".

"Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится", - указали в министерстве РФ.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН", - добавили в МИД РФ.

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