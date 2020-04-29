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Подозревают коронавирус: на Бали нашли мертвыми украинских туристов

29 апреля 2020, 18:40

Инцидент расследуют правоохранительные органы.

пляж, Ловина, Бали
На Бали таинственным образом погибли украинские туристы / otpusk21.ru

В Индонезии на острове Бали в гостиничном номере нашли мертвыми украинских туристов, причина смерти которых пока не выяснена.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины, в ведомство о смерти родителей сообщила девушка, которая сообщила о смерти родителей.

По ее словам, отец и мать скончались во время отдыха в Индонезии, их тела обнаружили в гостинице на острове Бали.

Умерших доставили в морг при местной больнице, где у обоих взяли анализы на возможное наличие коронавирусной инфекции. В случае, если тесты окажутся отрицательными, будет проведена процедура вскрытия для установления причины смерти.

В МИД констатировали, что посольство Украины поддерживает связь с правоохранительными органами Индонезии для выяснения причин смерти украинских граждан. Чиновники обещают девушке помочь с транспортировкой тел родителей на родину.

Как ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года.

Напомним, в Италии ученые раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей от пандемии.

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