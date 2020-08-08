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Украинская тревел-блогер погибла в Таиланде

8 августа 2020, 20:31

Решается вопрос о транспортировке тела в Украину.

  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka
  • Блогер погибла в Таиланде Фото: Instagram/ya___lerochka

В Таиланде в ДТП погибла украинская путешественница Валерия, которая вела тревел-блог в Instagram под ником ya___lerochka.

"С нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребёнка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani", — сообщила в Instagram ее близкая подруга Анна Токарева.

По словам девушки, ее друзья сейчас собирают деньги, чтобы доставить тело погибшей на родину, в Украину. С Валерией хотят проститься родные и близкие.

Ее знакомые рассказывают, что блогер самостоятельно не водила мотоцикл или мопед, она опасалась таких видов транспорта. Однако во время роковой аварии девушка сидела на мотоцикле в качестве пассажира. Водитель в ДТП почти не пострадал и скрылся с места происшествия, а украинка получила травмы несовместимые с жизнью.

В аккаунте Валерии много фотографий с мест отдыха на Бали, Ибице, Майорке, в Турции, Вьетнаме, Франции. В комментариях к постам пользователи выражают соболезнования семье погибшей.

Как ранее сообщалось, известная российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия на собственном мотоцикле.

Напомним, очевидцы рассказали журналистам подробности аварии, в которой погибла 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель.

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