Похищенная лидер оппозиции Беларуси Колесникова выехала в Украину – СМИ

Мария Колесникова

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова, а также ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе Беларуси и Украины. Однако Колесникова попасть на территорию Украины не смогла.

Об этом сообщают информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на государственный пограничный комитет Беларуси.

"Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра", - сказал официальный представитель белорусских пограничников Антон Бычковский.

По информации белорусского издания Tyt.by, государственные СМИ Беларуси утверждают, что Родненков и Кравцов уже в Украине, тогда как Колесникова пересекала границу, но была задержана.

Однако погранкомитет Беларуси не подтверждает сведения о задержании Колесниковой, утверждая, что она, вместе с Родненковым и Кравцовым, прошла пограничный контроль.

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