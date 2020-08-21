"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писатель

Жизнью навального могут пожертвовать / Reuters

Российский писатель-сатирик, блогер, телеведущий и правозащитник Виктор Шендерович высказался заявил, что то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, выглядит как политическое убийство в прямом эфире.

Об этом Шендерович со ссылкой на врача Григория Юдина пишет на своей странице в Facebook.

"У Штирлица была проблема, как увезти пациента из берлинской больницы Шарите. У Путина - как его туда не пустить...

Григорий Юдин (@Greg Yudin, врач):

Можно сколько угодно спекулировать о том, кто отравил Навального.

Но вот то, что происходит сейчас, выглядит как политическое убийство в прямом эфире.

1. Воля пациента очевидна и выражена его женой и братом. Если с ним что-то случится, отвечать будут они.

2. Достаточно профессиональных комментариев, подтверждающих, что никакой "нетранспортабельности" не существует.

3. Главврач омской больницы скорой помощи не может всерьёз думать, что его возможности такие же, как в госпитале Шарите.

4. За сутки нет диагноза и ничего не сообщается ни о возможных диагнозах, ни о тактике лечения. Больница признается, что пока не может помочь пациенту", - сказано в сообщении Шендеровича.

Это значит, что для главврача на первом месте не интересы пациента - есть что-то важнее, отмечается в сообщении.

"Угроза жизни, со слов самих врачей, никуда не делась - значит, они готовы пожертвовать его жизнью ради чего-то другого. Было бы важно, чтобы профессионалы сейчас однозначно высказались о том, как они оценивают действия Мараховского", - сказано в сообщении.

Читайте также"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме НавальногоНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.