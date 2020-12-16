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Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой - политолог

16 декабря 2020, 17:32

При Байдене санкции против Москвы приобретут более очерченный и глубокий характер.

Джо Байден
Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой / Фото Reuters

Политика администрации новоизбранного президента США Джо Байдена в отношении России будет жесткой.

Администрация США поддержит Украину в противостоянии с Россией. Такое мнение в интервью изданию Обозреватель выразил российский политик Гарри Каспаров. Он считает, что при Байдене санкции против Москвы приобретут более очерченный и глубокий характер.

"Никаких разрядок и перезагрузок ждать не придется. Политика в отношении России будет достаточно жесткой, а санкции в отношении путинского окружения приобретут более очерченный и глубокий характер. В этом плане Украина может быть объективно довольна итогами выборов в США", – подчеркнул Каспаров.

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В то же время, по его словам, позиция администрации Байдена, как и многих в Америке, ориентирована на то, что Украине стоит решать собственные проблемы. Мол, помощь в борьбе с Россией, конечно, будет оказана, но нужно решить то, что не решено до сих пор.

Выборы президента США

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