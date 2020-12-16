Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой - политолог

При Байдене санкции против Москвы приобретут более очерченный и глубокий характер.
Политика администрации новоизбранного президента США Джо Байдена в отношении России будет жесткой.
Администрация США поддержит Украину в противостоянии с Россией. Такое мнение в интервью изданию Обозреватель выразил российский политик Гарри Каспаров. Он считает, что при Байдене санкции против Москвы приобретут более очерченный и глубокий характер.
"Никаких разрядок и перезагрузок ждать не придется. Политика в отношении России будет достаточно жесткой, а санкции в отношении путинского окружения приобретут более очерченный и глубокий характер. В этом плане Украина может быть объективно довольна итогами выборов в США", – подчеркнул Каспаров.
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В то же время, по его словам, позиция администрации Байдена, как и многих в Америке, ориентирована на то, что Украине стоит решать собственные проблемы. Мол, помощь в борьбе с Россией, конечно, будет оказана, но нужно решить то, что не решено до сих пор.
Выборы президента США
- Коллегия выборщиков признала "демократа" Джо Байдена победителем президентских выборов в Америке. Он получил 300 голосов, тогда как для победы достаточно было набрать 270. Его оппонент, республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса.
- 15 декабря российский президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой. Глава РФ считает, что Кремлю удастся наладить контакт с Вашингтоном.
- Президент США Дональд Трамп 27 ноября заявлял, что он готов передать власть Джо Байдену только в том случае, если "демократам" удастся доказать, что их кандидат смог честно получить 80 миллионов голосов на президентских выборах.