Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы

Кто станет новым хозяином Белого дома, пока что сложно точно сказать / Фото Reuters

Нынешняя президентская гонка в США отличается от всех других, и поэтому результаты выборов 2020 сложно предсказать.

Такое мнение озвучил политолог-американист Владислав Фарапонов в эфире канала Украина 24.

По его словам, победить на выборах в США может кандидат, который набирает меньше голосов простых избирателей.

"Сейчас очень трудно предсказать победителя. Система Коллегии выборщиков непредсказуема, и четыре года назад она это доказала. В этом году возможно, что больше голосов избирателей наберет один кандидат, а победит в результате другой", - отметил Фарапонов.

При этом нынешняя предвыборная кампания отличается тем, что шатких штатов, которые еще не определились с кандидатом, очень много - от шести до тринадцати.

"Это много, как правило, их до семи. И вопрос в том, кто победит именно в этих штатах. Что касается других, то есть штаты, которые 100% будут за демократов, есть те, которые будут за республиканцев ", - сказал он.

Решающим может стать даже голос выборщиков от небольшого штата.

"Будет интересно, если Байден победит в Пенсильвании, которая дает 20% коллегии выборщиков, а Трамп - во Флориде, 29% Коллегии выборщиков. Тогда такой штат, как, например, Мен, который дает 1%, условно говоря, может стать решающим" , - спрогнозировал эксперт.

Отметим, из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.

Читайте такжеТрамп vs Байден: экс-посол назвал более "выгодного" для Украины кандидата в президенты США

Выборы в США - последние новости