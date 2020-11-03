Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы

Решающим может стать даже голос выборщиков от небольшого штата.
Нынешняя президентская гонка в США отличается от всех других, и поэтому результаты выборов 2020 сложно предсказать.
Такое мнение озвучил политолог-американист Владислав Фарапонов в эфире канала Украина 24.
По его словам, победить на выборах в США может кандидат, который набирает меньше голосов простых избирателей.
"Сейчас очень трудно предсказать победителя. Система Коллегии выборщиков непредсказуема, и четыре года назад она это доказала. В этом году возможно, что больше голосов избирателей наберет один кандидат, а победит в результате другой", - отметил Фарапонов.
При этом нынешняя предвыборная кампания отличается тем, что шатких штатов, которые еще не определились с кандидатом, очень много - от шести до тринадцати.
"Это много, как правило, их до семи. И вопрос в том, кто победит именно в этих штатах. Что касается других, то есть штаты, которые 100% будут за демократов, есть те, которые будут за республиканцев ", - сказал он.
Решающим может стать даже голос выборщиков от небольшого штата.
"Будет интересно, если Байден победит в Пенсильвании, которая дает 20% коллегии выборщиков, а Трамп - во Флориде, 29% Коллегии выборщиков. Тогда такой штат, как, например, Мен, который дает 1%, условно говоря, может стать решающим" , - спрогнозировал эксперт.
Отметим, из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.
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