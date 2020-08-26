Политолог рассказал, кто стоит за отравлением Навального

Андрей Золотарев рассказал, кто отравил Навального / УНИАН

Отравленный российский оппозиционер, который в состоянии комы лежит в берлинской клинике "Шарите", безопасен для главы Кремля Владимира Путина и не стал жертвой зачистки поля, чтобы было некому мутить воду, как в Беларуси.

Об этом во время чата в Главреде заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев (в конце текста можете посмотреть видео).

"Навальный абсолютно безопасен для Путина. Навальный в России – это "реестровая оппозиция". Как в Речи Посполитой было реестровое казачество, которое не доставляло больших проблем короне, так и Навальный не доставляет больших проблем Кремлю. Это вполне комфортная для Кремля оппозиция", - сказал политолог.

По его словам, не исключено, что в одной из башен Кремля кто-то причастен к отравлению оппозиционера.

"А вот то, что ниточки могут привести либо к одной из башен Кремля, либо к одной из спецслужб Запада, я считаю вполне реалистичным. Как сценарий "сакральной жертвы", он может использоваться и одной, и другой стороной", - особо отметил Золотарев.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеВ США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердитсяНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.