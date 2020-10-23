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Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу

23 октября 2020, 19:42

Экономика РФ неконкурентоспособна, подчеркнул эксперт.

Эксперт спрогнозировал, слепит ли Путин из России великую державу – Россия Путин новости
Владимир Путин не может слепить из РФ великую державу, полагает эксперт / Reuters

Американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма считает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус "великой державы".

Модернизация российской экономики провалилась, она неконкурентоспособна, поскольку слишком сильно зависит от цен на энергоресурсы, рассказал эксперт на Специальном Киевском форуме по безопасности, трансляция которого велась в YouTube.

Фукуяма подчеркнул, что глава РФ превратил слабость в политическое влияние.

"У... Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус великой державы...", – считает эксперт.

По его мнению, для того, чтобы превратить слабость в политическое влияние, президент пошел на огромный риск.

Читайте такжеПутин рассказал, почему Россия – не "страна-бензоколонка""...Он вторгся в Грузию и Украину, поддержал авторитарные режимы в Венесуэле, некоторых других регионах. Но все это ведет к международной изоляции и санкциям", – отметил политолог.

  • Напомним, военный эксперт Эль Мюрид писал, что Владимир Путин бредил идеей энергетической сверхдержавы, когда Россия будет шантажировать "партнеров" поставками нефти и газа.
  • На заседании дискуссионного клуба Валдай 22 октября президент РФ заявил, что к статусу сверхдержав движутся две страны – Китай и Германия.
новости России Владимир Путин Фрэнсис Фукуяма
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