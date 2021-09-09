Полная коляска денег и соска на золотой цепочке: "скромные" ромские крестины показали на видео

На помпезное мероприятие пришли десятки гостей, которые задарили малыша подарками.
В сети показали кадры роскошных крестин малыша ромской национальности. Мероприятие проходило в городе Михайловке в Словакии.
Видео опубликовали в Facebook-cообществе "Правда міжгіря". На кадрах видно, что на торжество пригласили много гостей. Каждый из них подходил к колыбели и вручал подарок малышу. Большинство из презентов ребенку отличались помпезностью и роскошью.
В частности, традиционную пустышку виновнику торжества подарили на массивной золотой цепочке, а слюнявчик заботливая гостья сделала из британских фунтов.
По случаю крестин женщины, мужчины и даже дети одели на себя роскошные золотые кольца, колье, крестики и сережки.
По словам отца новорожденного, праздник обошелся в 30 тысяч евро.
Пользователи Сети уже активно комментируют увиденное:
"Показуха, не в золоте и украшениями счастье. Главное чтобы ребенок рос здоровым", "Все хорошо, но целовать такого маленького ребенка и такое ощущение, что целуют как на похоронах", "Одни шикуют, а другие на мусорках живут!", "Забросали деньгами и поцелуями ... очень гигиенично. Ничего себе скромные крестины .... одно не понимаю зачем всем целовать младенца".
Ранее мы сообщали, что в селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области 29 августа произошли столкновения между гражданами ромской национальности и местными жителями.