Полная коляска денег и соска на золотой цепочке: "скромные" ромские крестины показали на видео

Малыша просто завалили подарками / скриншот

В сети показали кадры роскошных крестин малыша ромской национальности. Мероприятие проходило в городе Михайловке в Словакии.

Видео опубликовали в Facebook-cообществе "Правда міжгіря". На кадрах видно, что на торжество пригласили много гостей. Каждый из них подходил к колыбели и вручал подарок малышу. Большинство из презентов ребенку отличались помпезностью и роскошью.

В частности, традиционную пустышку виновнику торжества подарили на массивной золотой цепочке, а слюнявчик заботливая гостья сделала из британских фунтов.

Слюнявчик по-ромски / скриншот

По случаю крестин женщины, мужчины и даже дети одели на себя роскошные золотые кольца, колье, крестики и сережки.

По словам отца новорожденного, праздник обошелся в 30 тысяч евро.

Реклама

Пользователи Сети уже активно комментируют увиденное:

"Показуха, не в золоте и украшениями счастье. Главное чтобы ребенок рос здоровым", "Все хорошо, но целовать такого маленького ребенка и такое ощущение, что целуют как на похоронах", "Одни шикуют, а другие на мусорках живут!", "Забросали деньгами и поцелуями ... очень гигиенично. Ничего себе скромные крестины .... одно не понимаю зачем всем целовать младенца".

Ранее мы сообщали, что в селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области 29 августа произошли столкновения между гражданами ромской национальности и местными жителями.