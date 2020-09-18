Польша намерена нанести экономический "удар" по Беларуси из-за Лукашенко

Польша готова ввести санкции против Беларуси / Фото: Zaxid.net

Официальная Варшава может ввести экономические ограничения против республики Беларусь из-за действий правящего белорусского режима во главе с Александром Лукашенко.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Вопрос введения национальных санкций против Беларуси обсуждался в ходе телефонных переговоров президента Польши Анджея Дуды с главой Литвы Гитанасом Науседой. Польский глава государства допустил, что Варшава может ввести определенные ограничения против Минска.Читайте такжеБелорусы на фоне протестов массово опустошают банки: названа сумма