Польша намерена нанести экономический "удар" по Беларуси из-за Лукашенко

Варшава рассматривает возможность принятия решения о санкциях.
Официальная Варшава может ввести экономические ограничения против республики Беларусь из-за действий правящего белорусского режима во главе с Александром Лукашенко.
Об этом сообщает информагентство Reuters.
Вопрос введения национальных санкций против Беларуси обсуждался в ходе телефонных переговоров президента Польши Анджея Дуды с главой Литвы Гитанасом Науседой. Польский глава государства допустил, что Варшава может ввести определенные ограничения против Минска.Читайте такжеБелорусы на фоне протестов массово опустошают банки: названа сумма
- Напомним, 31 августа страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ввели санкции против 30 белорусских государственных лиц, включая действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Санкционный режим был введен из-за применения насилия правящим режимом против участников протестов в республике.
- В Евросоюзе по-прежнему раздумывают над введением санкций против режима Лукашенко. Предполагается, что ограничения могут ввести с 18 по 21 сентября.
- В оппозиции Беларуси уверяют, что акции против Лукашенко, на которых ставят цель психологически дожать действующего главу государства, будут продолжаться. Избранный по версии Центризбиркома президент должен не выдержать давления: экономика страны стремительно разрушается, вследствие чего огромное количество людей могут выйти на протесты.
Автор: Андрей Ганжа