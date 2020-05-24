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"Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу

24 мая 2020, 08:10

Некоторым лицам после пересечения границы Польши не придется соблюдать карантин.

В Польшу, в частности, могут попасть студенты и граждане других стран-членов Евросоюза – Польша новости
В Польшу, в частности, могут попасть студенты и граждане других стран-членов ЕС / УНИАН

Глава МВД Польши Мариуш Каминский одобрил расширение перечня лиц, которые могут пересечь границу государства во время карантина из-за китайского коронавируса.

Министр поставил подпись под поправкой к постановлению о временном приостановлении или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пропуска, говорится на сайте правительства.

В правительстве отметили, что люди, которые теперь смогут попасть в Польщу, освобождены от соблюдения карантина.

Кто теперь сможет попасть на польскую территорию:

  • Студенты и ученики, которые проходят обучение  в Польше;
  • Водители, которые занимаются международными перевозками и проезжают через территорию Польши другими видами транспорта, кроме транспортных средств, используемых для автомобильных перевозок;
  • Граждане других стран-членов Евросоюза или Швейцарии, супруги и их дети для поездок через территорию Польши к месту проживания или пребывания (продолжительность – не более 12 часов с момента пересечения границы).

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Польша и ряд других стран ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме.

В Государственной пограничной службе Украины сообщали, что украинцы могут попасть в Польшу пешком или на автомобиле.

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