"Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу

В Польшу, в частности, могут попасть студенты и граждане других стран-членов ЕС / УНИАН

Глава МВД Польши Мариуш Каминский одобрил расширение перечня лиц, которые могут пересечь границу государства во время карантина из-за китайского коронавируса.

Министр поставил подпись под поправкой к постановлению о временном приостановлении или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пропуска, говорится на сайте правительства.

В правительстве отметили, что люди, которые теперь смогут попасть в Польщу, освобождены от соблюдения карантина.

Кто теперь сможет попасть на польскую территорию:

Студенты и ученики, которые проходят обучение в Польше;

Водители, которые занимаются международными перевозками и проезжают через территорию Польши другими видами транспорта, кроме транспортных средств, используемых для автомобильных перевозок;

Граждане других стран-членов Евросоюза или Швейцарии, супруги и их дети для поездок через территорию Польши к месту проживания или пребывания (продолжительность – не более 12 часов с момента пересечения границы).

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Польша и ряд других стран ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме.

В Государственной пограничной службе Украины сообщали, что украинцы могут попасть в Польшу пешком или на автомобиле.