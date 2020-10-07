Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2

Строительство российского газопровода Северный поток-2 нарушает польские законы.
Российская транснациональная корпорация Газпром и 5 компаний в Европе оштрафованы польским антимонопольным комитетом за строительство газопровода Северный поток-2 в нарушение законодательства Польши.
Об этом заявил глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши Томас Хрустный, сообщает ТАСС.
"Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно", - заверил чиновник.
Пять европейских компаний, аффилированных с Газпромом, оштрафованы на сумму в 100 миллионов долларов. Штраф для российского монополиста составил 29 миллиардов злотых – 7,6 миллиардов долларов США.
"В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор (о строительстве)", - добавил Хрустный, подчеркнув, что строительство СП-2 нарушает антимонопольное законодательство Польши, однако юридические лица могут оспорить решение в судебном порядке.Читайте такжеСША намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры
Позиция Польши по Северному потоку-2
- В августе национальный антимонопольный регулятор Польши принял решение оштрафовать Газпром на сумму около 50 миллионов евро. Причиной санкции в Варшаве назвали нежелание монополиста предоставить Управлению по охране потребителей документы, связанные со строительством газопровода Северный поток-2.
- О намерении оштрафовать Газпром в Польше заявляли еще в июне. Польский регулятор утверждает, что в 2018 году 5 европейских компаний – Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall – финансировали реализацию проекта Северный поток-2, не получив правового согласия со стороны Варшавы.
- Спустя 2 года регулятор обратился к Газпрому с просьбой представить документы с информацией о хранении, поставках и перераспределении газа при последующей реализации СП-2, однако российский монополист предпочел такие данные не раскрывать.
- Польша выступает против строительства газопровода Северный поток-2. В Варшаве считают, что запуск данного проекта усилит монополию Газпрома в Европе и нанесет удар по единству стран НАТО и Евросоюза.