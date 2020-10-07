УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2

7 октября 2020, 12:21

Строительство российского газопровода Северный поток-2 нарушает польские законы.

Газпром
Польша наложила штрафные санкции на Газпром из-за нежелания монополиста предоставлять документы по Северному потоку-2/ ТАСС

Российская транснациональная корпорация Газпром и 5 компаний в Европе оштрафованы польским антимонопольным комитетом за строительство газопровода Северный поток-2 в нарушение законодательства Польши.

Об этом заявил глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши Томас Хрустный, сообщает ТАСС.

"Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно", - заверил чиновник.

Пять европейских компаний, аффилированных с Газпромом, оштрафованы на сумму в 100 миллионов долларов. Штраф для российского монополиста составил 29 миллиардов злотых – 7,6 миллиардов долларов США.

"В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор (о строительстве)", - добавил Хрустный, подчеркнув, что строительство СП-2 нарушает антимонопольное законодательство Польши, однако юридические лица могут оспорить решение в судебном порядке.Читайте такжеСША намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры

Позиция Польши по Северному потоку-2

  • В августе национальный антимонопольный регулятор Польши принял решение оштрафовать Газпром на сумму около 50 миллионов евро. Причиной санкции в Варшаве назвали нежелание монополиста предоставить Управлению по охране потребителей документы, связанные со строительством газопровода Северный поток-2.
  • О намерении оштрафовать Газпром в Польше заявляли еще в июне. Польский регулятор утверждает, что в 2018 году 5 европейских компаний – Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall – финансировали реализацию проекта Северный поток-2, не получив правового согласия со стороны Варшавы.
  • Спустя 2 года регулятор обратился к Газпрому с просьбой представить документы с информацией о хранении, поставках и перераспределении газа при последующей реализации СП-2, однако российский монополист предпочел такие данные не раскрывать.
  • Польша выступает против строительства газопровода Северный поток-2. В Варшаве считают, что запуск данного проекта усилит монополию Газпрома в Европе и нанесет удар по единству стран НАТО и Евросоюза.

Северный поток-2 Газпром новости Польши
Сейчас вы просматриваете новость «Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:06
На проспекте Бандеры ограничили движение из-за капремонта
13:03
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
13:00
Россия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху
12:45
Добкин сказал, кто мог согнать Януковича Видео
12:44
Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе
12:40
Витамины: врачи рассказали, какой из них вызывает токсичность Видео
12:40
В России снимают Чебурашку с бюджетом голливудского блокбастера
12:39
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
12:21
Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2 Видео
12:08
Депутаты предлагают штрафовать каналы за отрицание войны с РФ
12:06
РосСМИ ко дню рождения Путина опубликовали его "оду" самому себе
11:53
Когда в Украине включат отопление: озвучено главное условие
11:49
"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь
11:35
Зараженному Covid-19 Порошенко стало хуже - супруга Видео
11:26
Одному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астролог Видео
11:23
Навальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина Видео
11:18
"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе Видео
11:02
Как не заболеть зимой 2020: названы 14 способов Видео
11:00
Когда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты Видео
10:44
Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ Видео
10:41
О будущем президенте Украины мнение
10:29
Пацаны 3 сезон - назначена дата съемок
10:27
Коронавирус в Киеве пересек "смертельную" красную линию Видео
10:19
Жесткий карантин в Украине: у Зеленского назвали сценарий Видео
10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
08:23
"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина Видео
08:05
По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине
07:58
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
07:15
Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе в самый пикантный момент
07:01
Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине Видео
06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане мнение
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
05:18
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже
04:43
Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки Видео
04:09
"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом Фото
03:40
Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы
03:01
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
02:00
Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане Видео
01:38
Медики изобрели быстрый метод диагностики рака
00:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
00:19
Названы неврологические симптомы коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять