Польша ударила по Газпрому штрафом на $7,6 млрд из-за Северного потока-2

Польша наложила штрафные санкции на Газпром из-за нежелания монополиста предоставлять документы по Северному потоку-2/ ТАСС

Российская транснациональная корпорация Газпром и 5 компаний в Европе оштрафованы польским антимонопольным комитетом за строительство газопровода Северный поток-2 в нарушение законодательства Польши.

Об этом заявил глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши Томас Хрустный, сообщает ТАСС.

"Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно", - заверил чиновник.

Пять европейских компаний, аффилированных с Газпромом, оштрафованы на сумму в 100 миллионов долларов. Штраф для российского монополиста составил 29 миллиардов злотых – 7,6 миллиардов долларов США.

"В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор (о строительстве)", - добавил Хрустный, подчеркнув, что строительство СП-2 нарушает антимонопольное законодательство Польши, однако юридические лица могут оспорить решение в судебном порядке.Читайте такжеСША намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры

Позиция Польши по Северному потоку-2