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Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса

15 декабря 2020, 22:59
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Польша заключила пять контрактов на закупку вакцин против COVID-19.

вакцина
Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса / Reuters

В Польше утвердили нацпрограмму вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа.

Как сообщает TVN24, план правительства предполагает "достичь уровня иммунизации населения для борьбы с пандемией COVID-19 к концу 2021 года при сохранении самых высоких стандартов безопасности".

Согласно положениям стратегии, взрослые и дети в возрасте от 12 лет будут вакцинированы добровольно и бесплатно.

Польша заключила пять контрактов на закупку вакцин против COVID-19 с производителями:

  • Astra Zeneca (16 миллионов доз),
  • anssen Pharmaceutica NV (16,98 миллиона доз),
  • Pfizer/BioNTech (16,74 миллиона доз),
  • CureVac (5,65 миллиона доз),
  • Moderna (6,69 миллиона доз).

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Всего это более 62 миллионов вакцин. Ориентировочная стоимость составляет около 2,4 млрд злотых. Закупки будут профинансированы из государственного бюджета.

Вакцина должна быть сначала разрешена для распространения Европейским агентством по лекарственным средствам. Польское правительство рассчитывает, что процесс всеобщей вакцинации, скорее всего, начнется в первом квартале 2021 года.

Министр здравоохранения Адам Недзельски ранее на пресс-конференции сообщил, что заседание комитета Европейского агентства по лекарственным средствам "состоится раньше". Оно должно было состояться 29 декабря, то потом стало известно, что его проведут 21 декабря.

"Это означает, что, возможно, даже в этом году у нас будет шанс, что первые дозы вакцины появятся на польском рынке, конечно, если производитель сможет эффективно управлять логистической цепочкой и доставлять их на польский рынок", - сказал Недзельский.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

  • 11 декабря в Минздраве заявили, что процедура вакцинации от коронавируса на территории Украины начнется ориентировочно с 1 марта 2021 года. Сроки зависят от того, когда стране удастся получить вакцину. Планируется, что для вакцинации будут задействованы медицинские пункты и мобильные группы.
  • Как утверждают в ведомстве, в аптеках вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.
  • глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что министерство финансов полностью профинансирует вакцинацию от коронавируса в Украине, вследствие чего прививка станет для украинцев бесплатной.

новости Польши вакцинация Вакцина коронавирус
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