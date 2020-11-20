"Получат в 10 раз больше": Алиев назвал условие возобновления войны в Карабахе

Баку готов предпринять любые шаги для того, чтобы защитить себя, подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возобновления боев в Нагорном Карабахе, где ранее азербайджанские военные заняли Агдамский район.
Об этом Алиев сказал в обращении к народу, опубликованном на его сайте.
"Если армянский фашизм вновь поднимет голову, если против нас будет совершена какая-либо провокация, то они получат в 10 раз сильнее, в 10 раз, и никто не сможет остановить нас", - заявил лидер Азербайджана.
Он также подчеркнул, что Баку готов предпринять любые шаги для того, чтобы защитить себя.
"Мы предпримем любые шаги, чтобы защитить своих граждан, и никто не сможет остановить нас. За эти 44 дня весь мир увидел. Никто не может устоять перед нами, ставить нам условия. Представители стран, некоторых Западных стран, которые в первые дни войны хотели поставить нам условия, угрожать нам, оклеветать нас, получили наш жесткий ответ", - добавил Алиев.
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Ранее сообщалось о том, что 20 ноября, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха. Ввод войск в Агдамский район произошел в результате договоренностей, достигнутых между Азербайджаном, Арменией и РФ о прекращении огня.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.