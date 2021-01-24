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"Поменять старого и злого царя на молодого и доброго": что в Украине думают о протестах в РФ

24 января 2021, 15:35

Часть украинцев настроена не очень оптимистично - санкции с России снимут, Крым не вернут.

протесты в России
23 января Россию накрыли массовые протесты в поддержку Алексея Навального / Фото Reuters

23 января по России прокатилась волна массовых протестов, которые закончились жесткими разгонами активистов. Однако организаторы митингов заявили о подготовке новых народных выступлений. Тем временем в Украине гадают, закончатся ли эти митинги сменой власти в РФ и чем они могут обернуться для Украины.

Официальную позицию Украины относительно событий в России озвучили в Министерстве иностранных дел. Там осудили власти РФ за то, что они не хотят "прислушаться к своим гражданам".

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции", - говорится в сообщении МИД в Facebook.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал протесты в России и призвал "разрушить путинскую империю". По его мнению, освободить оппозиционера Алексея Навального недостаточно.

"Свобода Навального зависит от свободы вас всех. Вставайте за свободу для всех (…) Разрушьте эту тюрьму. И тогда на свободу выйдет не только Навальный, а весь ваш народ", - считает Яценюк.

Протесты в России поддерживают не все. Например, журналист Егор Чечеринда считает, что если Навальный придет к власти, то Россия помирится с Западом, санкции снимут и будет реализован еще не один проект Северный поток.

"Вы за Россию с президентом Навальным? Тогда ждите, что с РФ очень быстро снимут все санкции, поскольку "к власти в РФ пришел действительно народный и демократический президент". Впрочем Крым Украине все равно не отдадут, потому что "Крым - не бутерброд!", - написал Чечеринда в Facebook.

"Убежден, что для Украины значительно лучше, чтобы президентом РФ оставался вороватый и пожилой, любитель денег и молодых девок кагебист Путин... и попробуйте мне возразить...", - добавил журналист.

Волонтер Роман Доник высказал мнение, что "Россию спасут только беспощадные бунты с дальнейшим развалом на десятки самостоятельных государств". Он добавил, что 70% людей, которые вышли на улицы российских городов, поддерживают аннексию Крыма, участие РФ в конфликте на Донбассе и вторжение РФ во внутренние дела Украины.

"Они хороводят для того, чтобы поменять старого злого царя, на молодого доброго", - считает Доник.

Журналист Айдер Муждабаев уверен, что Россию могут победить только санкции или оккупация, но не Навальный.

"Российский рейх будет уничтожен не из-за "волшебника Навального", как нам рассказывают местные "либералы" и местные леваки/инфантилы/идиоты, а только через максимальное внешнее санкционное давление, или через настоящую войну, а затем оккупацию и принудительное разоружение/расформирование этой последней империи", - написал Муждабаев в Facebook.

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Блогер Сергей Черкасский считает, что протесты в поддержку Навального на самом деле были малочисленными, а значит надежды на смену власти в России тщетны.

"Некоторые СМИ просто ленятся посчитать по головам реальное количество людей и называют иногда цифры кол-ва участников митинга просто бредовые", - написал Черкасский Facebook.

По его подсчетам, по всей России на улицы вышли не больше 40 тысяч человек.

"Даже если от этой цифры не отнимать малолеток, 40 тысяч - это 0,03% от голосующего населения в РФ. Это при том, что суббота. При том, что Навальный сидит, а видео про Путина посмотрело 70 млн человек", - отметил блогер.

"Получается, что реальная поддержка Навального по факту 0 (…) В общем, мой вывод: не быть ему никогда президентом, народ его не поддерживает. Если бы в МСК вышло 100 тысяч, можно было бы о чем-то говорить. Да и вообще, обсуждение Навального, как президента - это очень смешно, и у меня вызывает раздражение. Он ничего из себя не представляет, как политик, и будет по факту слабее даже Зеленского", - уверен Черкасский.

facebook.com/cherkasskyi

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Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
  • Новые митинги в России пройдут уже в это воскресенье, 24 января. Организаторы протестов сообщили, что акции планируется провести в крупнейших городах РФ.

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