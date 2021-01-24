"Помесь Версаля и Дубая": в РФ объяснили тайну дворца Путина

Владимир Путин / Скриншот

В России озвучили одну из версий того, как в распоряжении президента Владимира Путина оказался шикарный дворец в Геленджике.

Как известно, в результате расследования оппозиционера Алексея Навального стало известно о роскошном имении Путина на черноморском побережье Кавказа. Писатель Александр Коробко, которого росСМИ называют "биографом Путина", утверждает, что эту "помесь Версаля и Дубая" Путину подарили, а российский президент просто решил не обижать благодетелей, сообщает tsargrad.tv.

"Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок… С размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать — помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему это подарили. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение", — говорит Коробко.

Лучшим доказательством своей версии Коробко считает тот факт, что в материалах расследования нет ни одного фото Путина во дворце.

"Подарок этот явно оказался не востребован (лично Путиным)… А дарителям что нужно было с этим дворцом делать — сносить, самим там жить? Ну вот и вышел такой юридический и понятийный казус", — добавил биограф Путина.

Читайте также"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального

Дворец Путина в Геленджике: что известно