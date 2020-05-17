США неожиданно расщедрились и захотели помочь Путину

Помпео решил помочь России / Reuters

Коронавирус в России набирает обороты - за последнее сутки страна обогнала Испанию и начала дышать в спину фавориту COVID-19 - США, где заболели 1 507 000 человек. В связи с этим правительство США решило оказать помощь РФ в борьбе с опасным недугом.

Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Washington Examiner, Россия и США могут успешно работать вместе, несмотря на сохраняющиеся противоречия.

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"Мы рады, что можем попытаться помочь им побороть этот вирус. Когда президент (Дональд Трамп - ред.) говорил по телефону с президентом Путиным, примерно неделю назад, может быть, немного больше, президент принял решение оказать им серьезную помощь. Некоторое оборудование для тестирования, а также ИВЛ. Это оборудование уже в пути", – сказал Помпео.

Коронавирус в России

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.