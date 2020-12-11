Помощь Украине и удар по Северному потоку-2: Сенат США одобрил военный бюджет

Сенат США 11 декабря одобрил оборонный бюджет государства на 2021 год / Reuters

Вслед за Палатой представителей Сенат США в пятницу, 11 декабря, одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Документ включает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, ограничения против Турции за покупку ЗРК С-400 у России, а также военную помощь Украине.

Как сообщает американский телеканал C-Span, который вел трансляцию заседания верхней палаты Конгресса США, законопроект 8 декабря набрал две трети голосов в Палате представителей, вследствие чего сенаторы смогут отменить вето президента Дональда Трампа, который ранее декларировал отказ от подписания документа.

После того как Трамп заблокирует проект военного бюджета на 2021 год, повторным голосованием Конгресса его решение будет преодолено. Сенаторы уже заявили, что они готовы ради этого не уходить на рождественские каникулы.Читайте такжеСША пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз

Известно, что объем оборонного бюджета составит более 740 миллиардов долларов. На нужды американской армии уйдет более 635 миллиардов долларов. Программы по линии нацбезопасности и энергетики будут профинансированы на 26,6 миллиардов долларов.

Также $69 миллиардов заложено на проведение зарубежных операций.

Оборонный бюджет США